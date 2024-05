Wissenschaft Hochschule Mainz bekommt zwei Millionen Euro für Forschung

Die Hochschule Mainz bekommt rund zwei Millionen Euro für den Ausbau ihrer Forschung in den kommenden fünf Jahren. Wissenschaftsminister Clemens Hoch (SPD) und Hochschulpräsidentin Susanne Weissman unterzeichneten eine entsprechende Vereinbarung für 2024 bis 2028 am Montag in Mainz. Von der Forschungsinitiative profitiere die gesamte Hochschule, von etablierten Forschenden bis zum wissenschaftlichen Nachwuchs, sagte Weissman.