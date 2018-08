später lesen Hochsommer geht weiter: Hochdruckeinfluss dominiert Teilen

Sonnig gibt sich der Sonntag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland: Bei anhaltendem Hochdruckeinfluss werde es erneut sehr warm bis heiß, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Während es in der Eifel maximal 27 Grad werden dürften, sind demnach in der Vorderpfalz bis zu 34 Grad drin. dpa