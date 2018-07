später lesen Hochsommerliche Temperaturen mit einzelnen Gewittern FOTO: Axel Heimken FOTO: Axel Heimken Teilen

Twittern

Teilen



Hochsommerliche Temperaturen mit einer geringen Wahrscheinlichkeit für einzelne Gewitter sagen die Meteorologen für die kommenden Tage in Rheinland-Pfalz und dem Saarland voraus. In den nächsten Tagen locken Temperaturen um die 30 Grad in die Freibäder und an die Badeseen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte. dpa