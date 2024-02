Brauchtum Hochstimmung beim Rosenmontagszug in Mainz

Auch die Bauernproteste und die Demonstrationen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus fanden sich im Zug wieder. „Dank Bauern gibt's Weck, Worscht und Woi, an Fassenacht in Meenz am Rhoi. Sie fahren all, das ist der Hit, am Rosenmontag auch noch mit“, war auf dem Plakat an einem Zugwagen zu lesen. An einem Balkon an der Zugstrecke hatten Mainzer schwarze Plakate mit der Aufschrift „Rassismus ist Ekelhafd“ und „Mainz sagt Nee zur AfD“ aufgehängt.