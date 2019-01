später lesen Hochwasser 2018: Über Hunderttausend Euro für Privatleute Teilen

Nach den Hochwasserschäden im Frühjahr vergangenen Jahres in Rheinland-Pfalz haben betroffene Privatleute bislang rund 88 000 Euro an Soforthilfe bekommen. Die Zahl nannte der Umweltstaatssekretär Thomas Griese (Grüne) am Donnerstag in Mainz im Umweltausschuss. dpa