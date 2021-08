Polizei warnt : Hochwasser schwemmt gefährliche Altlasten aus Zweitem Weltkrieg frei - Funde in Eifel und Trier-Saarburg

Hochwasser schwemmt gefährliche Altlasten aus Zweitem Weltkrieg frei - Funde in Eifel und Trier-Saarburg

Trier Mit dem verheerenden Hochwasser Mitte Juli in verschiedenen Teilen von Rheinland-Pfalz sind hunderte Kilogramm Munition aus dem Zweiten Weltkrieg freigespült worden. Allein elf Funde gab es im Eifelkreis.

Extremer Starkregen hatte am 14. und 15. Juli an der Ahr im Norden von Rheinland-Pfalz eine Flutwelle ausgelöst und weite Teile des Tals unter Wasser gesetzt. Geflutet wurden auch Ortschaften in der Eifel, der Ortsteil Trier-Ehrang und Kordel im Kreis Trier-Saarburg.