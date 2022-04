Hochwasser-Affäre : Nach Falschaussage: Anne Spiegel hatte in ihrem Urlaub Vertretung im Kabinett

Bundesfamilienministerin Anne Spiegel steht in der Kritik wegen ihres Verhaltens während der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz. Foto: dpa/Annette Riedl

Mainz/Berlin Ministerin Anne Spiegel hatte während ihres vierwöchigen Sommerurlaubs eine Vertretung im rheinland-pfälzischen Kabinett. Zunächst hätte Spiegel behauptet, sie habe aus dem Urlaub an den Sitzungen teilgenommen. Ministerpräsidentin Dreyer will die Rücktrittsforderungen nicht bewerten.

Falschaussage korrigiert - Spiegel nahm nicht während Urlaub an Kabinettssitzungen in Mainz teil

Spiegel hatte bei ihrem Pressestatement am Sonntagabend eine Falschaussage korrigieren müssen. Zunächst gab sie an, während ihres Urlaubs an den Kabinettssitzungen in Mainz teilgenommen zu haben. Dem war nicht so.