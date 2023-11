In der Großregion Trier Hochwasser: So ist die aktuelle Lage am Montag (Drohnenfotos)

Nachdem der Pegel der Mosel am Wochenende wegen des vielen Regens gestiegen ist, hat sich die Lage jetzt beruhigt. Der Höchststand wurde am Sonntagnachmittag, 19. November, mit 6,96 Metern erreicht. In der Nacht auf Sonntag fiel der Pegel beständig, um 7.30 Uhr lag er dann bei 6,63 Metern.