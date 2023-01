Wasserstand : Hochwasser an der Mosel: Eher entspannte Lage am Rhein

Die Mosel hat in Ürzig bereits den Uferweg erreicht. Foto: Harald Tittel/dpa/Archivbild

Mainz Nach fortgesetzten Regenfällen ist das Wasser der Mosel am Wochenende deutlich gestiegen. Am Pegel Trier wurde am Sonntag die Hochwassermarke II überschritten - am Vormittag registrierte der Hochwassermeldedienst des Landesamts für Umwelt in Mainz einen Wasserstand von 6,44 Metern mit weiter steigender Tendenz.

Für Montag erwarteten die Experten, dass die Mosel dann zunächst weiter auf dem dann erreichten Stand von etwa sieben Metern verharrt.

Keine akute Hochwassergefahr bestand am Sonntag für den Rhein. An der Moselmündung bei Koblenz wurde ein Wasserstand von 4,05 Metern gemessen - hier könnte die Meldemarke I von 4,70 Metern am Montag überschritten werden. In Mainz wurden am Sonntag 3,65 Meter registriert, bei weiterhin leicht steigender Tendenz.

© dpa-infocom, dpa:230115-99-225359/2

(dpa)