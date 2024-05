Flutgeschehen in der Verbandsgemeinde Konz Hochwasser an der Saar trifft bekannte Weingüter – Evakuierung in Konz-Oberemmel

Der Edeka-Markt in Oberemmel wurde mit Sandsäcken gesichert. Der Festplatz (Maximinerplatz) und die dortige Straßenkreuzung standen unter Wasser. Sorge bereitete der Damm des Oberemmeler Angelteichs. Dieser wurde stabilisiert. Die Feuerwehr ist weiter im Einsatz und beobachtet die Lage. In Wiltingen steht das Schulzentrum im Wasser, nachdem der Oberemmeler Bach über die Ufer getreten ist. Der Schaden lässt sich laut Weber noch nicht abschätzen. Auch die Straße zum Schlossberg und andere Straßen seien inzwischen überflutet. Keller mussten leergepumpt werden. Und genau wie in Oberemmel beobachtet die Feuerwehr die Lage am Wiltinger Angelteich. In Tawern sind Maus- und Mannebach stark angeschwollen. In Oberbillig bereitet man sich aktuell mit zahlreichen Kräften auf steigende Pegel vor. Laut Weber wird Hochwasserschutz der Stufe 3 installiert (Stufe vier ist die höchste). Auch, wenn es aktuelle weniger stark regnet, bleibt die Feuerwehr im Einsatz. „Das Problem bei Hochwasser ist, dass es in Wellen kommt“, sagt Weber. Und aus dem Saarland kommen aktuell noch große Wassermassen flussabwärts geströmt. Das rheinland-pfälzische Meldezentrum rechnet für die Saar mit einem Hochwasser, wie es nur alle 50 oder 100 Jahre vorkommt.