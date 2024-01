Prognosen Hochwasser in der Region Trier: Das sind die weiteren Prognosen

Gesperrte Straßen, geflutete Radwege, vollgelaufene Keller. Das Hochwasser der Mosel und ihrer Nebenflüsse ist kaum zu übersehen, obwohl es sich an den meisten Flüssen und Bächen der Region nur um ein zwei- bis fünfjährliches Ereignis handelt. Also um ein Hochwasser, wie es im statistischen Mittel alle zwei bis fünf Jahre auftritt. Während Moselorte wie Zell, Briedel und Alf bei so einem Hochwasser bereits Probleme bekommen, blieb die Lage in der Region Trier noch relativ entspannt.