Mosel und Saar Experte warnt vor „Hochwasser-Demenz“ und steigenden Pegeln durch Klimawandel

Sommerliche Flutkatastrophen hingegen entstehen ganz anders: Riesige Tiefdruckgebiete, die sich kaum vom Fleck bewegen, bringen in kürzester Zeit unfassbare Mengen Starkregen. Wasserfälle und Schlammlawinen stürzen vom Berg auf Häuser zu, winzige Bäche sprengen mit beängstigender Geschwindigkeit ihr Bett, schwellen zu wilden Flüssen an und reißen alles mit sich, was ihnen in die Quere kommt. Regenrinnen und Abflüsse sind überfordert, in den Straßen steigt das Wasser so schnell, dass Häuser zu Inseln werden. Die Schäden sind immens. Zum Reagieren bleibt – anders als bei einem Hochwasser wie dem aktuellen – kaum Zeit. Auch können Starkregenfluten so gut wie jeden Ort treffen – und nicht nur jene in den klassischen Überschwemmungsgebieten der Täler.