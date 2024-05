Dauerregen und Hochwasser Unwetter: Das ist der Stand in der Region Trier am Sonntag

Saarburg/Konz/Trier/Schweich · Nachdem am Samstag 1300 Helfer im Kreis Trier-Saarburg alles getan haben, um Menschen vor dem Hochwasser zu retten und Häuser zu schützen, laufen am Sonntag Einsätze rund um Bernkastel-Kues. Wir haben zusammengefasst, was wo passiert ist.

19.05.2024 , 09:56 Uhr

Foto: dpa/David Young