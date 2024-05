Starkregen und Hochwasser Wie konnten die Pegel an Saar, Ruwer und Mosel nur so schnell steigen?

Trier · Der Regen wirkte gar nicht so bedrohlich. Dennoch kam es an Pfingsten entlang von Saar, Ruwer und Mosel außergewöhnlich rasant zu teils schweren Überflutungen. Was ist da passiert? Und wie kann man sich schützen?

23.05.2024 , 11:04 Uhr

Innerhalb weniger Stunden wurden Straßen und Dörfer an Pfingsten geflutet. Darunter auch Wiltingen. Foto: Katharina de Mos Foto: TV/Katharina de Mos