Hochwasser-Nachwirkungen Hochwasser bringt Saarland in Finanznot

Nach dem schweren Pfingsthochwasser will das Saarland Not-Kredite in Höhe von bis zu 94 Millionen Euro aufnehmen. Der Landtag in Saarbrücken wird daher heute bei seiner Plenarsitzung (Beginn: 9.00) offiziell eine Naturkatastrophe feststellen, die die Finanzlage des Landes 2024 „erheblich beeinträchtigt“. Damit soll trotz Schuldenbremse eine höhere Verschuldung ermöglicht werden, die nur bei Katastrophen möglich ist, die sich der Kontrolle des Landes entziehen. Zugleich dürfte das Landesparlament einen Nachtragshaushalt für die Jahre 2024 und 2025 beschließen.