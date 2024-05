Zerstörerische Flut ZDF-Wetterexperte: „Zu sagen, dass es schon früher Hochwasser gegeben hat, ist extrem fahrlässig“

TERLI Das Unwetter-Tief ist zwischen zwei Hochs eingeklemmt und bewegt sich dadurch sehr langsam. Es gibt wenig Wind, der das Tief wegführen könnte. Die Zugbahn ist schon ungewöhnlich, normalerweise kommen die Tiefs vom Westen, dieses aber von Süden. Auch diese Veränderung in den Strömungen, also wie Tiefs ziehen, ist auch auf die globale Erhitzung zurückzuführen. Dazu gibt es bereits eine ganze Menge wissenschaftliche Studien. Es hängt mit dem Jetstream, also extrem starken Windströmungen in acht bis zwölf Kilometern Höhe, zusammen, der übrigens derzeit abwesend ist, dementsprechend zieht das Tief auch kaum. Aber es ist festzustellen, dass der Jetstream häufiger mäandert, wodurch Luftmassen an Orte gelangen, wo sie normalerweise nicht hingehören. Wenn das über Wochen passiert und die Wetterlage sich dadurch immer wiederholt, dann ist da was eindeutig nicht in Ordnung. So war es auch jetzt Anfang April, als warme Luftmassen aus dem Süden Europas nach Deutschland gelangten. Am 6. April knackten wir deshalb die 30-Grad-Marke, so früh im Jahr wie noch nie.