Pegelstände am Sonntag Land unter? So hoch soll das Wasser noch steigen

An Mosel, Saar und den meisten Nebenflüssen sind die Pegelstände wegen des zuletzt anhaltenden Regens weiter am steigen. In Trier lag der Wasserstand der Mosel am Sonntagvormittag bei 6,83 Meter. Laut dem Hochwasservorhersagedienst des Landesamts für Umwelt wird damit gerechnet, dass der Scheitelpunkt am Pegel Trier gegen 18 Uhr erreicht wird. Dann rechnen die Experten in Trier mit einem Pegel von 7,03 Meter.