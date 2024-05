Hochwasser und Starkregen Große Schäden, aber keine Verletzten in der Region - am Dienstag drohen neue Unwetter

Trier · Nach dem Starkregen laufen in der Region Trier die Aufräumarbeiten. Die Schäden sind noch nicht messbar, finanzielle Hilfen des Landes deshalb offen. Am Dienstag droht womöglich erneut Starkregen in der Region.

20.05.2024 , 17:40 Uhr

Aufräumarbeiten nach der Flut im stark betroffenen Riveris (Landkreis Trier-Saarburg). Foto: TV/Florian Blaes