Unwetter : Schwere Schäden in der Region: Zusammenfassung der Hochwasser-Ereignisse

Hüfttief im Wasser: die Feuerwehr im Einsatz beim Moselhochwasser in Ürzig. Foto: TV/Florian Blaes

Trier In Konz müssen Menschen aus ihren Häusern gerettet werden, in Trier-Pfalzel versäumen die Stadtwerke, die Schutztore zu schließen. Das Schlimmste ist aber überstanden.

Geflutete Keller, überschwemmte Straßen, Hangrutsche und Menschen, die aus ihren Häusern gerettet werden mussten. Starkregen und hohe Flusspegel haben in der Nacht zum Dienstag zu teils dramatischen Szenen geführt. Während die Eifel glimpflich davonkam, entstanden in den Kreisen Trier-Saarburg und Bernkastel-Wittlich erhebliche Schäden in unbekannter Höhe. Hunderte Helfer waren im Einsatz. Noch immer sind viele Straßen gesperrt.

Die überraschendste Überschwemmung gab es in Trier-Pfalzel. Dort hatten die Stadtwerke am Montag zwar mobile Schutzelemente aufgebaut, es dann in der Nacht aber versäumt, die Tore zu schließen. Mehrere Keller liefen voll. Ursache dafür, dass die Tore nicht schon, wie vorgeschrieben, bei einem Pegel von 7,5 Metern sondern erst bei 8,5 Metern geschlossen wurden, sei die Vielzahl der Einsätze gewesen.

Mit am schlimmsten traf es den 1100-Einwohner-Ort Aach im Trierer Land. Zwei Bäche traten dort über ihre Ufer und flossen als reißender Strom durchs Dorf. Viele Häuser, Keller und Garagen wurden überschwemmt und parkende Autos mitgerissen. Mit Hunderten Sandsäcken und Brettern versuchte die Feuerwehr der Lage Herr zu werden. Doch das Wasser war stärker. Die Schäden sind so groß, dass die Ortsmitte für etwa zwei Wochen voll gesperrt werden muss.

Auch mitten durch Hetzerath strömte in der Nacht zum Dienstag plötzlich ein „Fluss“ – rund einen halben Meter hoch. Äste und Geröll hatten den Einlauf zu einem Kanal verstopft. Glück im Unglück: Das viele Wasser floss so schnell, dass es nur wenige Keller flutete.

Im Konzer Stadtteil Oberemmel mussten sieben Menschen nachts aus ihren Häusern gerettet werden. Ein Weiher war dort so stark über die Ufer getreten, dass ein nahe gelegenes Weingut und ein Mehrfamilienhaus im Wasser standen. Eine Gerölllawine führte zwischen Saarburg und Merzig auch zu Behinderungen im Zugverkehr.

Foto: TV/Johannes Schramm

In Ürzig kämpfte die Feuerwehr am Dienstagnachmittag damit, einen Umweltschaden zu verhindern. Aus einem Auto, das in einer Lagerhalle überflutet wurde, drohten Kraftstoffe auszulaufen. Zahlreiche an Überschwemmungen gewöhnte Moselorte waren von dem zweijährlichen Ereignis betroffen. Wegen des Starkregens traf es aber diesmal auch viele Dörfer, die gar nicht im Tal liegen.

„Das Gröbste ist durch“, sagt TV-Wetterexperte Dominik Jung. Ein paar Regenschauer seien noch zu erwarten. Dennoch bekomme das viele Wasser in den kommenden Tagen die Chance, abzufließen. Am Sonntag könne es jedoch Sturm geben. „Vielleicht sogar Orkane mit kräftigem Regen. Ich würde meinen Keller noch nicht wieder einräumen“, sagt Jung. Von Montag auf Dienstag seien in Trier 29 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Zuletzt hat es 1970 so gegossen. Besonders heftig waren die Niederschläge bei Weiskirchen im Saarland. Dort fielen 93 Liter. Deshalb strömte sehr viel Wasser von der Saar in die Mosel.

