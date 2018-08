Hochwasser in Rheinland-Pfalz brachte Millionenschäden

Nach den schweren Unwettern im Frühsommer in Rheinland-Pfalz liegen die für dieses Jahr bisher bezifferten Schäden bei mindestens rund 7,6 Millionen Euro. Diese Summe veröffentlichte die Landesregierung am Dienstag im Umweltausschuss des Landtags. dpa

Sie setzt sich aus Schäden von Privathaushalten und an öffentlichen Gebäuden in mehreren Ortsgemeinden zusammen. Die kompletten Schäden durch starken Regen dürften nach Einschätzung der Regierung noch höher liegen. Finanzhilfen für betroffene Menschen gingen bisher an fünf Kreise (Eifelkreis Bitburg-Prüm, Birkenfeld, Trier-Saarburg, Kusel, Bernkastel-Wittlich) und die Stadt Kaiserslautern.