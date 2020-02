Kostenpflichtiger Inhalt: Hochwasser : Hochwasser in Trier-Pfalzel: Das Rätsel der offenen Schutztore

Am Dienstagmorgen war Pfalzel vor den Wassermassen der Mosel geschützt. Einige Keller waren da aber bereits überschwemmt. Foto: Medienhaus Trierischer Volksfreund/Lars Ross

Trier Land unter in weiten Teilen der Region (siehe Grafik). Ein besonderes Drama spielte sich in einem Trierer Stadtteil ab. Die Hintergründe zur Pfalzeler Panne.

Thomas Knopp wohnt schon so lange in Trier-Pfalzel, dass er sich noch daran erinnern kann, wie der Spielesplatz im alten Ortskern früher mal von der Mosel überschwemmt wurde. „1969 wurde der Hochwasserschutzdamm gebaut“, sagt er. Danach war Ruhe. Selbst beim 1993er-Hochwasser mit 11,28 Metern am Pegel Trier hatten die Menschen im Trierer Stadtteil keine Probleme. Dank Sandsäcken, die auf die Mauer geschichtet worden waren. Deshalb hat es für Knopp und andere Pfalzeler nun keinen Grund gegeben, wegen der Mosel oder des Dauerregens unruhig zu schlafen.

Wie konnte es also passieren, dass sich Pfalzelern wie Knopp oder seinem Nachbarn Thomas Müller am Dienstag beim morgendlichen Blick aus dem Fenster eine so böse Überraschung bot? Rund um den Spielesplatz waren Straßen, Höfe, Garagen und Keller überflutet. Und das, obwohl die Trierer Stadtwerke am Montagnachmittag vor Ort waren, um den stark hochwassergefährdeten Stadtteil abzusichern. Und zwar mit einem transportablen Zusatzschutz gegen die Moselfluten, der im Bedarfsfall auf die Mauerkrone gesetzt wird. Pfalzel gilt dank dieser mobilen Schutzwand inzwischen als hochwassersicher.

„Kurz nach fünf Uhr ist jemand mit dem Hund gegangen und hat bemerkt, dass eins der Fluttore nicht geschlossen ist“, erzählt Knopp. Der Hundebesitzer habe bei den Stadtwerken angerufen. Dort habe man ihm gesagt, dass jemand vorbeikomme. Das passierte allerdings erst gegen 7.30 Uhr. Wassermassen waren da längst ungehindert hinter die Mauer geströmt, hatten den Spielesplatz und Keller angrenzender Häuser überflutet. Betroffen sind laut Stadtwerken drei Anwesen. Das konnte auch die Feuerwehr mit vereinten Kräften nicht verhindern, sondern nur damit beginnen, das Wasser wieder aus den Kellern zu pumpen.

Wie konnte das passieren? Die Antwort der verantwortlichen Trierer Stadtwerke lautet: Erst bei einem Pegelstand von 7,50 Meter sehe der Hochwasserschutzplan das Verschließen der beiden großen Schutztore vor. Bis dahin müssten sie passierbar bleiben. Dieser Pegel sei aber noch nicht nicht erreicht worden als die Mitarbeiter die Schutzelemente installierten. „Durch die zahlreichen Einsätze in der Nacht konnte das Tor bedauernswerter Weise erst bei einem Pegel von 8,50 Meter geschlossen werden“, sagt Stadtwerke-Sprecher Carsten Grasmück.

Dies sei um 7.30 Uhr geschehen. „Grundsätzlich kamen zwei Dinge zusammen: Neben dem schnell ansteigenden Hochwasser mussten die Kollegen an zahlreichen Stellen mit den akuten Folgen des Starkregens kämpfen – unter anderem in Trier-Süd, Zewen und Trier-Nord.“ Man werde den Verlauf der gestrigen Nacht analysieren und die Maßnahmenpläne nochmal unter die Lupe nehmen, kündigt Grasmück nun als Konsequenz der Vorfälle an.

Wasser hinter der Mauer: Hochwasserschutztore in Trier-Pfalzel wurden zu spät geschlossen. Foto: Medienhaus Trierischer Volksfreund/Lars Ross

Was sich Ortsvorsteherin Margret Pfeiffer-Erdel fragt, ist, warum die Stadtwerke nicht sofort die Freiwillige Feuerwehr informierten. Schließlich habe diese früher immer selbst die Tore geschlossen. „Wichtig ist, dass Stadtwerke und Stadt jetzt zu ihrer Verantwortung stehen und betroffenen Bürgern helfen“, sagt Pfeiffer-Erdel. Spielesplatzbewohner Thomas Müller schätzt den Schaden, der ihm durch das Hochwasser entstanden ist, auf einige Tausend Euro: Er hatte Wasser in der Garage, im Keller und die Heizung funktioniere nun nicht mehr. Daher werde er Ersatzansprüche stellen.

Über die Haftungsfragen müsse im Nachgang entschieden werden, sagt Grasmück. „Wir werden zeitnah auf die betroffenen Anwohner zugehen.“