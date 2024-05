Hochwasser an der Saar Lage in Wiltingen weiter angespannt

Eine Hochwasserlage wie diese hat man in Wiltingen noch nie erlebt. Zum einen, weil Anwohner sich nicht erinnern können, dass das Wasser jemals so hoch stand. Nicht 1947 und auch nicht 1993. Zum anderen, weil alles so rasend schnell ging. In der Straße zum Schlossberg mussten in der Nacht sieben Menschen evakuiert werden, von denen einer sein Haus allerdings zunächst nicht verlassen wollte. Noch immer sind die Feuerwehreinsätze in Wiltingen in vollem Gange. Keller werden ausgepumpt, auch im historischen Stammsitz des Weingutes Van Volxem gegenüber der Kirche.