Hochwasser-Katastrophe: Aktion der Landessportbünde

Mainz Der organisierte deutsche Sport beteiligt sich an der Hilfe für die von der Hochwasser-Katastrophe schwer betroffenen Vereine. Darauf haben sich die 16 Landessportbünde auf ihrer Tagung am Montagabend verständigt.

„Die Bilder der Flut in der Eifel und an der Mosel machen uns fassungslos und traurig“, sagte Wolfgang Bärnwick. Der Präsident des Landessportbundes Rheinland-Pfalz sprach in einer Mitteilung von einer „Flut-Katastrophe von historischem Ausmaß“. Unter den Opfern und Geschädigten seien auch viele Mitglieder von Sportvereinen und -verbänden, deren Familien und Verwandte und Bekannte. „Deshalb wollen wir in unserem Bundesland schnell und unbürokratisch Hilfe zur Selbsthilfe leisten“, sagte Bärnwick.

Bereits 2013 hatte der DOSB beim damaligen Hochwasser betroffene Vereine unterstützt. Bezüglich der Abwicklung will der DOSB sich mit den Landessportbünden der betroffenen Regionen in Verbindung setzen, um eine bestmögliche Verteilung der Mittel abzusichern. „Es sind jetzt alle im organisierten Sport in Deutschland gefordert, mit großer Geschlossenheit in den nächsten Monaten an der Wiederherstellung der sportlichen Infrastruktur und des Vereinslebens mitzuarbeiten“, sagte Ammon.