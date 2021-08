Hochwasser-Katastrophe : Jetzt steht es fest: 20 000 Menschen in der Region von der Flut betroffen

Foto: dpa/Thomas Frey

Trier/Ahrweiler Die erste Bilanz nach der Katastrophe ist erschreckend. Noch immer ist die Lage sehr unübersichtlich. Warum an der Ahr nun die Staatsanwaltschaft prüft, ob zu spät gewarnt worden ist.

Eine traurige Gewissheit gibt es nach der Hochwasser-Katastrophe in Rheinland-Pfalz: 139 Menschen verloren ihr Leben – 138 von ihnen in der verwüsteten Region Ahrweiler. 26 Menschen werden weiterhin vermisst. Medienberichten zufolge reagierte die Kreisverwaltung zu spät auf Warnungen. Die Staatsanwaltschaft Koblenz prüft nun, ob sie Ermittlungen wegen Anfangsverdachts auf fahrlässige Tötung und Körperverletzung einleitet. In deren Zentrum dürfte der in Wittlich geborene Landrat Jürgen Pföhler stehen, gegen den schwere Vorwürfe erhoben wurden. Ein weiterer Mann starb in den Fluten der Prüm – ein 71-jähriger Camper, der in der Eifel Urlaub gemacht hatte.

Während ein Anruf genügt, um einen Überblick zu bekommen, wie die Lage im Katastrophengebiet Ahr sich entwickelt, ist die Lage in der Region Trier unübersichtlich. An der Ahr bündelt die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion sämtliche Informationen. Laut Sprecherin Miriam Lange wurden 766 Menschen verletzt. Insgesamt sind 42 000 Einwohner betroffen. Das Land koordiniert die Einsätze von Helfern aus der ganzen Republik. „Der Landkreis konnte das nicht mehr, weil hier alles kaputt ist“, sagt Lange, die derzeit nicht im Kurfürstlichen Palais in Trier arbeitet, sondern in einem Zelt bei Bad Neuenahr. Mehrfach täglich gehen in der Zentrale Lage-Meldungen ein.

In der Region Trier hingegen gibt es keine zentrale Stelle, die Infos bündelt oder Hilfseinsätze koordiniert. Selbst die für Katastrophenschutz zuständigen Landkreise können noch kaum einschätzen, wie groß der Schaden ist, wie viele Menschen oder Haushalte Hilfe benötigen. So teilt die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm mit, ihr fehle „noch der Gesamtüberblick“. „Es wird noch eine Weile dauern, bis alle Meldungen zentral bei uns eingetroffen sind“. Die TV-Recherche zeigt nun, dass in der Region Trier wohl mehr als 20 000 Menschen unter den Folgen der Fluten zu leiden haben.

So zählt der Kreis Bernkastel-Wittlich 7 500 Betroffene in 39 Gemeinden: 2500 in der Eifel und 5000 an der Mosel. Aloysius Söhngen, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Prüm, schätzt die Zahl der Flutopfer rund um Prüm auf 1500 bis 2000. Genauere Angaben seien noch nicht möglich, da auch kleinste Bäche über die Ufer traten. In der VG Gerolstein sind rund zehn Prozent der Einwohner betroffen – 3100 Menschen. Auch in der VG Südeifel wurden 3000 Menschen zu Flutopfern und 800 Häuser überschwemmt. Im Bitburger Land traf das Unwetter 590 Haushalte (1400 Privatleute), in Bitburg 65, in der VG Speicher 40. In Trier-Ehrang liegen 690 Häuser im Überflutungsgebiet. Die Stadt rechnet mit 2000 Anträgen auf Soforthilfe. Und der Kreis Trier-Saarburg spricht von 418 beschädigten Häusern. Die meisten liegen in Kordel (225), Ralingen (70) und Langsur (45).