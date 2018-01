später lesen Hochwasser: Schifffahrt bei Koblenz eingestellt Teilen

Die Lage entlang des Rheins bleibt angespannt. Wie das Hochwassermeldezentrum Rhein in Mainz mitteilte, lag der Pegelstand in der Landeshauptstadt am Donnerstagmorgen bei 6,04 Metern. „Wir gehen davon aus, dass der Rhein bis Freitag auf etwa 6,20 Meter ansteigt“, fügte ein Sprecher des Meldezentrums hinzu. dpa