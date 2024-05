Saarland Hochwasser: Scholz' Hilfsversprechen in Kleinblittersdorf

Eigentlich wollte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ganz woanders sein - nun aber stand er in blauen Jeans und mit Gummistiefeln in der Elsässer Straße von Kleinblittersdorf im Saarland. Inmitten von Häusern, in denen Keller und Erdgeschosse vollgelaufen waren versprach der Kanzler am Samstag Hilfe: „Leider ist das ja hier nicht das erste Mal, dass wir eine große Naturkatastrophe zu bewältigen haben und deshalb werden wir natürlich schauen, was hier jetzt zu tun ist und was notwendig ist“, sagte Scholz. „Alle können sich darauf verlassen, dass das im besten Sinne geschieht.“