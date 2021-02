Hochwasser steigt vorerst weiter: Bald Rückgang erwartet

Eine Markierung zeigt den Wasserstand an. Foto: Fabian Strauch/dpa/Archivbild

Mainz Schwellen Rhein und Mosel deutlich an, fürchten viele Anwohner um ihr Hab und Gut. Ein extremes Hochwasser ist momentan nicht vorhergesagt. Über die Ufer getreten sind die Flüsse aber schon vielerorts.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Das Hochwasser am Rhein ist am Montag in Rheinland-Pfalz vorerst größtenteils weiter gestiegen. Am Dienstag sollen die Pegelstände am Oberrhein meist wieder fallen, nicht aber schon gleich am Mittelrhein, wie das Hochwassermeldezentrum Rhein in Mainz am Montag mitteilte. Bei Bingen, Kaub, Koblenz, Neuwied und Andernach wurden sinkende Wasserstände am Dienstag erst im Tagesverlauf oder am Abend erwartet. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach sagte am Montag weiteren Regen in der neuen Woche voraus.

Die Schifffahrt blieb in Rheinland-Pfalz laut dem Hochwassermeldezentrum über weite Strecken auf dem Rhein verboten, denn die Hochwassermarke II war am Montag an den Pegeln Maxau, Speyer und Koblenz überschritten. Voraussichtlich am späten Montagnachmittag erwartete das Meldezentrum dies auch an den Pegeln Bingen und Andernach.

An der Mosel sollte sich der Pegelstand Trier am Montag laut der Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz ebenfalls noch bis fast acht Meter erhöhen - und am Dienstag zunächst wieder fallen. Am Pegel Cochem wurden am Montag und Dienstag leicht steigende Wasserstände bis fast sieben Meter erwartet. Ein Pegelstand ist eine relative, von einem willkürlich festgelegten Punkt aus gemessene Wasserhöhe. Auch auf der Mosel blieb die Schifffahrt laut der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt in Bonn vorerst eingestellt.

In Koblenz schützte eine lange mobile Hochwasserschutzmauer Anwohner in niedrig gelegenen Stadtteilen vor den Fluten. Wiesen und ein Campingplatz gegenüber dem Deutschen Eck am Zusammenfluss von Mosel und Rhein standen aber unter Wasser.

Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne) hatte am Samstag das mobile Dammbalkensystem in Cochem an der Mosel besucht. „Leben am Fluss ist seit jeher mit der Gefahr von Überschwemmungen verbunden“, sagte sie laut Mitteilung vom Montag. „Durch den Klimawandel werden diese Extremereignisse wahrscheinlich noch häufiger auftreten.“ Rheinland-Pfalz habe in den vergangenen 25 Jahren insgesamt rund 1,2 Milliarden Euro in den Hochwasserschutz investiert.