Tief Katinka Unwetter und kein Ende: Noch zwei Wochen Flut-Gefahr in Eifel, Moseltal und Hunsrück

Trier · So viel Regen, so viele Überflutungen! Und Entwarnung ist nicht in Sicht. In den kommenden Wochen muss man immer wieder mit fatalem Unwetter rechnen. Warum trifft es die Region so häufig und was hat der Klimawandel damit zu tun?

21.05.2024 , 15:26 Uhr

Unwettergefahr in der Region Trier (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Pleul