Klima Versicherer: Weniger Schaden durch Wetter in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz sind die Schäden durch Sturm, Hagel, Hochwasser und Starkregen im vergangenen Jahr zurückgegangen. Die Schadensumme für Unwetterschäden habe 2023 mit insgesamt rund 330 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr um 150 Millionen Euro niedriger gelegen, teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Montag in Berlin mit.