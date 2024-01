Flutkatastrophe Hochwasser weckt an der Ahr schlimme Erinnerungen

Der Pegelstand an der Mittelahr sei zwar derzeit auch etwa 1,30 bis 1,40 Meter über dem Normalzustand, ein Hochwasser wie im Norden Deutschlands oder gar während der Flutkatastrophe am 14./15. Juli 2021 drohe aktuell aber nicht. „Die Situation ist noch nicht problematisch an der Ahr und es sieht auch so aus, als ob es relativ ruhig bleibt“, betont Weigand. Aber auch: „Wir beobachten ständig die Pegel.“ Der Bewuchs am Ahrufer sei zudem noch sehr spärlich. „Seit der Flut sieht sie anders aus und ist breiter, wenn viel Regen fällt, ist sie laut und fließt schneller.“ Auch das beunruhige viele Menschen.