Ins Hochwasser gefahren Leichtsinniger Autofahrer verursacht Bahn-Unglück mit Verletzten

Dramatische Szenen haben sich am Freitag in Wiltingen auf der berühmt-berüchtigen „Kuppstraße“ unterhalb der Weinberge abgespielt. Obwohl das Wasser der Saar am Nachmittag bereits so stark gestiegen war, dass die tief gelegenen Teile der Straße überflutet waren, ist ein Autofahrer noch ins Wasser hineingefahren und dort stecken geblieben. Wie der Wiltinger Ortsbürgermeister Christoph Schmitz berichtet, stieg der Fahrer aus seinem Auto aus und lief über die nahe gelegenen Eisenbahnschienen, um sich ins Trockene zu bringen. Offenbar ohne den sich nähernden Zug zu beachten.