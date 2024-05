Regenfälle Hochwasserlage an Saar und in Pfalz entspannt sich

Auch Helfer aus anderen Teilen Deutschlands packen in betroffenen Regionen mit an. So schickte das Technische Hilfswerk (THW) mehr als 40 Helferinnen und Helfer aus dem Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt in die Hochwassergebiete. Mehrere Fachgruppen machten sich in der Nacht zu Dienstag mit 13 Fahrzeugen auf den Weg Richtung eines Truppenübungsplatzes in Rheinland-Pfalz, weitere Gruppen seien in erhöhte Bereitschaft versetzt worden, um bei Bedarf bei Pumparbeiten zu unterstützen. Den Angaben zufolge sind rund 1000 Einsatzkräfte aus den acht Landesverbänden in den Hochwassergebieten an Saar, Mosel und Rhein im Einsatz.