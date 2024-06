Unwetter Hochwasserlage entspannt sich in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz ist eine Entspannung der Hochwasserlage absehbar. Am Oberrhein sowie an einigen Pegeln des Mittelrheins wurden am Mittwochvormittag bereits die Höchststände erreicht, wie die Hochwasservorhersagezentrale des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz mitteilte.