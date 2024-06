Wetter Hochwasserlage in Rheinland-Pfalz entspannt sich leicht

An anderen Pegeln am Oberrhein steigen die Wasserstände hingegen weiter an. In der Nacht zum Dienstag soll der Prognose zufolge am Pegel Mannheim (mit 8 bis 8,2 Meter) und am Pegel Worms (mit 6,8 bis 6,45 Metern) ein Höchststand erreicht werden. Nach Angaben der Struktur- und Genehmigungsbehörde Süd müssen die Polder am Oberrhein aber, anders als am Wochenende befürchtet, nicht geflutet werden. Polder sind Gebiete, die bei Hochwasser gezielt geflutet werden können.