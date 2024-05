Saarland Hochwassernacht: Evakuierungen und Tausende Einsätze

Enorme Regenmengen haben im Saarland Überflutungen, Erdrutsche und voraussichtlich hohe Schäden verursacht. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hob am frühen Samstagmorgen alle Unwetterwarnungen in Deutschland auf. Am Samstag will sich Bundeskanzler Olaf Scholz gemeinsam mit Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (beide SPD) ein Bild von der Situation vor Ort machen.