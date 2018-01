später lesen Hochwasserschadenversicherung oft nur mit Selbstbeteiligung FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Hochwasserschäden sind in Wohngebäudeversicherungen nach Angaben von Verbraucherschützern meist nicht oder nur unter einer hohen Selbstbeteiligung automatisch mitversichert. Der Verbraucherzentrale (VZ) Rheinland-Pfalz sind nach einer eigenen Umfrage unter 52 Versicherern nur drei Unternehmen bekannt, die Schäden durch Hochwasser und Starkregen in Risikogebieten automatisch und ohne Selbstbeteiligung mitversichern. „Das Ergebnis ist enttäuschend“, erklärte Michael Wortberg, Versicherungsreferent der Verbraucherzentrale, am Mittwoch. Es sei davon auszugehen, dass die Gesellschaften kein Interesse daran haben, ihren Versicherten Elementarschutz zu gewähren. dpa