Unwetter Hochwasserzentrale: Lage an Flüssen und Bächen bessert sich

An der Lahn stagnierten nach Angaben vom Montag die Wasserstände, nachdem sie zuvor stark gestiegen waren. Am Pegel Kalkofen lag der Wasserstand demnach am Montagvormittag knapp über 6,30 Meter mit leicht steigender Tendenz. In Diez wurde ein Wasserstand von 5,30 Meter gemessen. Auch an der Lahn wird von Dienstag an mit einem Rückgang der Wasserstände gerechnet.