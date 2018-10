später lesen Hochzeitsgäste feuern mit Schreckschussmunition FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Gäste einer Hochzeitsgesellschaft haben in Wiesbaden mehrere Male mit Schreckschussmunition gefeuert. Ein Zeuge hatte die Schüsse laut Polizei gemeldet, wie diese am Sonntag mitteilte. Polizisten trafen die Hochzeitsgäste schließlich in der Innenstadt an. dpa