Hochzeitsgast greift Polizisten an

Speyer Ein Gast auf einer Hochzeit in Speyer hat einen Polizisten mehrfach angegriffen und geschlagen. Der Beamte sei leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Einsatzkräfte waren in der Nacht zum Sonntag zur Hilfe gerufen worden, da der 28-Jährige aggressiv geworden war.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa