Die Zahl der neuen Fälle der vier rheinland-pfälzischen Verwaltungsgerichte hat einen historischen Höchststand erreicht. 2017 sind in Koblenz, Mainz, Neustadt an der Weinstraße und Trier insgesamt 19 345 Verfahren eingegangen - nach 16 068 im Vorjahr, wie der Präsident des Oberverwaltungsgerichts (OVG), Lars Brocker, am Montag in Koblenz mitteilte. dpa