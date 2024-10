Wetter Höchstwerte von bis zu 16 Grad am Wochenende

Am Sonntag bleibt es nach der Vorhersage der Meteorologen in Rheinland-Pfalz und im Saarland niederschlagsfrei. Der Himmel ist wolkig bis stark bewölkt. In der Nacht zum Montag ist dann zeitweise etwas Regen möglich. Auch im Tagesverlauf werde es zum Start in die neue Woche häufiger Schauer oder schauerartigen Regen geben, kündigte der DWD an.