Höfken fordert mehr Tempo beim Ausbau der Windkraft

Mainz/Berlin Im Bundesvergleich liegt Rheinland-Pfalz beim Bau von Windrädern in der Spitzengruppe. Die zuständige Ministerin sieht darin aber nur „einen schwachen Trost“.

Nach dem Bau von 20 neuen Windkraftanlagen in der ersten Jahreshälfte hat die rheinland-pfälzische Energieministerin Ulrike Höfken (Grüne) den Bund zum Abbau bestehender Hemmnisse aufgefordert. „Damit der Ausbau der erneuerbaren Energien Fahrt aufnehmen kann, muss die Bundesregierung endlich liefern“, erklärte Höfken am Freitag in Mainz. Die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) sei längst überfällig. Dabei müsse der Ausbaudeckel geöffnet und eine Regionalisierungskomponente eingeführt werden, damit südliche Flächenländer bei der Ausschreibung für neue Windkraft-Kapazitäten nicht weiter benachteiligt würden.

Die in den ersten sechs Monaten 2020 in Rheinland-Pfalz in Betrieb genommenen 20 Windräder haben eine Gesamtleistung von 65,3 Megawatt, wie aus einer Auswertung der Berliner Fachagentur Windenergie an Land hervorgeht. Mehr Windräder gingen in den ersten sechs Monaten nur in Brandenburg (31), Nordrhein-Westfalen (28) und Sachsen-Anhalt (26) ans Netz. Stillgelegt wurde in Rheinland-Pfalz den Angaben zufolge zwischen Januar und Juni keine Anlage. Außerdem wurde der Bau von 18 Anlagen genehmigt, die allerdings noch nicht in Betrieb sind. Im Jahr 2019 wurden landesweit 22 neue Windkraftanlagen in Betrieb genommen.