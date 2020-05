Höfken für ökologische Ausrichtung der EU-Agrarpolitik

Mainz Vor einer Konferenz der Agrar- und Umweltminister der Bundesländer hat die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) eine stärkere Ausrichtung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU an ökologischen Vorgaben gefordert.

Wenn landwirtschaftliche Betriebe Wasser, Boden, Klima und die Artenvielfalt schützten und sich für das Wohl von Tieren einsetzten, sollten sie für diese gesellschaftlichen Leistungen entlohnt werden, erklärte Höfken am Dienstag in Mainz.

Mit Blick auf den „Green Deal“ der EU-Kommission und den darin vorgesehenen Anteil des Ökolandbaus von 25 Prozent bis 2030 sagte Höfken: „Noch besser wären 30 Prozent.“ Der Anteil ökologisch bewirtschafteter Flächen an der gesamten landwirtschaftlichen Fläche in Rheinland-Pfalz stieg nach vorläufigen Daten des Umweltministeriums im vergangenen Jahr von 10,5 auf 11,2 Prozent. Erklärtes Ökolandbau-Ziel in Deutschland ist bislang ein Anteil von 20 Prozent. Die Bundesregierung hat dafür das Jahr 2030 genannt, Rheinland-Pfalz will das Ziel „mittelfristig“ erreichen. Bundesweit liegt der Anteil nach jüngsten Daten bei 9,1 Prozent.