Höfken: Mehr Brennnessel, Löwenzahn und Co. in Grünanlagen FOTO: Arne Dedert

Für mehr Wildkräuter in öffentlichen Grünanlagen hat sich die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) ausgesprochen. „Seit Jahren verschwinden immer mehr artenreiche, naturnahe Flächen mit Wildpflanzen“, sagte sie nach einer Mitteilung des Ministeriums in Mainz am Montag beim Wildkräuterkongress in Neustadt/Weinstraße. dpa