Höfken schreibt an Altmaier: Der Wald braucht Hilfe

Nach dem Dürresommer 2018 hat die rheinland-pfälzische Forstministerin Ulrike Höfken (Grüne) den Bund zu einem verstärkten Engagement für den Wald aufgefordert. In einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier bat sie den CDU-Politiker, „die Belange von Wald und Forstwirtschaft vermehrt in die politische Agenda“ einzubringen und durch entsprechende Programme zu unterstützen. dpa