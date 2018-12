Höfken setzt Energiewende als Schwerpunkt im neuen Jahr

Das Umweltministerium Rheinland-Pfalz will die Energiewende zum Schwerpunkt-Thema 2019 machen. „Gerade Rheinland-Pfalz ist besonders vom Klimawandel betroffen“, sagte Umwelt- und Energieministerin Ulrike Höfken (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur zum Jahreswechsel. dpa

Das Jahr 2018 sei zusammen mit 2017 und 2016 eines der bislang wärmsten Jahre zwischen Rhein und Mosel gewesen.

Die mittlere Jahrestemperatur im Gebiet von Rheinland-Pfalz sei seit Ende des 19. Jahrhunderts bis heute um 1,5 Grad angestiegen. „Wir haben keine Zeit zu verlieren, die Notwendigkeit für eine verstärkte, wirksame Klimaschutzpolitik bleibt akut und ist aktueller denn je“, mahnte Höfken.

Für einen wirksamen Klimaschutz und ein klimaneutrales Rheinland-Pfalz bis 2050 müssten alle Kräfte gebündelt werden, forderte Höfken. Als Schlüsselakteure der Energiewende bezeichnete die Ministerin die Kommunen. Daneben sieht die Ministerin auch den Bund in der Verantwortung. Hier dringt sie vor allem auf Änderungen beim Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), um den Ausbau der Stromerzeugung aus Windkraft und Sonnenenergie fortführen zu können. Um den in Rheinland-Pfalz aus Wind erzeugten Strom in andere Regionen zu verteilen, plädiert das Energieministerium in Mainz für eine stärkere Dezentralisierung im Netzausbau.