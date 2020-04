Höfken warnt: Klimaschutz nicht aus den Augen verlieren

Mainz Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) hat davor gewarnt, im Kampf gegen die Corona-Pandemie die Bemühungen um den Klimaschutz aus den Augen zu verlieren. „Es darf kein verlorenes Jahr bei der Krisenbewältigung im Klimawandel geben“, sagte Höfken.

Sie befürchte, dass es in der Klimaschutzpolitik jetzt zu großen Rückschritten, zu einem „Rollback“ komme, was schwerwiegende Folgen für den Schutz der Lebensgrundlagen auf der Erde haben werde. „Anders als bei Corona wird es gegen den Klimawandel nie einen Impfstoff geben.“

Große Unternehmen seien inzwischen weiter als der Bundesminister und setzten etwa auf die Eigenstromnutzung, um klimaneutral in die Zukunft zu gehen. Sie befürchte, dass stattdessen „unter dem Deckmantel der Corona-Bekämpfung kontraproduktive Entwicklungen“ forciert würden. „Neue Konjunkturprogramme wie eine Abwrackprämie für Autos drohen den Klimawandel zu verschlimmern.“

Die aktuellen Herausforderungen im Klimaschutz, in der Erhaltung der Artenvielfalt und in der Bewältigung der Corona-Pandemie stünden in einem Zusammenhang, sagte Höfken im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. „Sie haben alle etwas mit unserem Lebensstil zu tun.“