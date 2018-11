später lesen Höfken will mit neuen EU-Bestimmungen Plastikmüll verringern FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Mit einer Verschärfung von EU-Bestimmungen will Rheinland-Pfalz erreichen, dass weniger Kunststoffe in die Natur und in die Meere gelangen. Auf der Umweltministerkonferenz der Länder von Mittwoch bis Freitag in Bremen hat Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) einen Vorschlag zur EU-Kunststoffstrategie vorgelegt, der eine Erweiterung der Ökodesign-Richtlinie vorsieht. dpa