Höhepunkt der Hitze: Bis 39 Grad am Dienstag, dann Gewitter

Mit Rekordtemperaturen lässt der Dienstag Rheinland-Pfalz und das Saarland schwitzen: Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach prognostizierte am Montag Höchsttemperaturen zwischen 35 und 39 Grad. Damit erreiche die Hitzewelle am Dienstag ihren Höhepunkt. dpa