Höhere Ausgaben für die Sozialhilfe in Rheinland-Pfalz

Die Ausgaben für Sozialhilfe sind in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr gestiegen. Insgesamt wurden 2017 mehr als 1,2 Milliarden Euro netto gezahlt und damit 2,6 Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt am Montag in Bad Ems mitteilte. dpa